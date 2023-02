Highlights prima prova discesa femminile Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Goggia miglior tempo (VIDEO)

Il video con gli highlights della prima prova cronometrata della discesa libera femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023. Sulla Roc de Fer è Sofia Goggia la più veloce con il tempo di 1’30″54, con 26 centesimi di vantaggio su una grandissima Elena Curtoni. Terzo crono di giornata per la slovena Ika Stuhec, attardata di 44 centesimi da Goggia. Buona prestazione anche per la medaglia d’oro in combinata Federica Brignone, ottava a 82 centesimi dalla vetta. Bassino 17esima, Nicol Delago 19esima e Pirovano 28esima. Di seguito gli highlights.