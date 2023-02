Sci alpino, Mondiali Courchevel/Méribel 2023: Pinturault medaglia d’oro in casa, settimo Kastlunger

Alexis Pinturault è medaglia d’oro nella combinata maschile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di sci alpino. Dopo aver chiuso davanti a tutti il super-G, il padrone di casa rischia tanto nello slalom ma riesce ad avere la meglio nella grande battaglia con Marco Schwarz chiudendo con il tempo complessivo di 1:53.31. Secondo posto per l’austriaco, che con un errore sul finale saluta l’oro e chiude con un ritardo di un decimo, mentre Raphael Haaser conquista uno splendido bronzo, stesso risultato della sorella nella combinata femminile di ieri, con un ritardo di 44 centesimi. Giù dal podio lo statunitense River Radamus, il norvegese Atle Lie McGrath e il favorito alla vigilia Loic Meillard, che nonostante la bella manche in slalom non è riuscito a recuperare il suo pesante ritardo.

In casa Italia è Tobias Kastlunger il migliore: grandissima manche di slalom per l’azzurro, che recupera in partenza e nella parte centrale ma commette un brutto errore sul finale, lo stesso di Schwarz, chiudendo a +2.99 in settima posizione. Esce, invece, Giovanni Borsotti nella prima parte del tracciato.

CLASSIFICA COMBINATA MASCHILE MONDIALI COURCHEVEL/MERIBEL 2023

Alexis Pinturault (FRA) 1:53.31 Marco Schwarz (AUT) +0.10 Raphael Haaser (AUT) +0.44 River Radamus (USA) +0.69 Atle Lie McGrath (NOR) +0.72 Loic Meillard (SUI) +1.20 Tobias Kastlunger (ITA) +2.99 Albert Ortega (ESP) +3.50 Erik Arvidsson (USA) +4.43 Ryan Cochran-Siegle (USA) +5.25

DNF Borsotti