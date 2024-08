Como: ufficiale l’arrivo di Maximo Perrone in prestito dal Manchester City

Il Como ha ufficializzato l’ingaggio di Máximo Perrone, che si unirà al club lariano in prestito dal Manchester City. Il centrocampista argentino si unisce al club dopo un’eccellente precampionato con un contratto di prestito di un anno con opzione di prolungamento. Già nel giro della nazionale giovanile Albiceleste, Perrone ha giocato con la nazionale Under 16 e, a gennaio 2024, ha preso parte alla Coppa America under 20 in Colombia, mentre la passata stagione ha giocato, sempre in prestito, in Liga al Las Palmas. L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha dichiarato: “È emozionante avere un giocatore così versatile come Perrone. Le sue recenti prestazioni in precampionato hanno dimostrato il suo gioco di collegamento e la sua creatività a centrocampo“.

Queste invece le prime parole di Perrone da giocatore del Como: “Sono molto felice di essere qui in questo club e in questa città, non vedo l’ora di iniziare a giocare. Penso che questo sia un passo necessario per la mia carriera per continuare a crescere; mi piacciono le idee dell’allenatore e lo stile di gioco. Il Como è un club molto interessante, con una rosa di qualità ed è per questo che ho deciso di venire qui“.