Le ultime novità sul futuro del bomber di proprietà del Napoli. Il sogno di Giuntoli e la Juventus: cosa è emerso

Il vero Osimhen forse non si è ancora rivisto del tutto, ma in Turchia il nigeriano è sicuramente riuscito a mettersi definitivamente alle spalle l’ultima pessima stagione al Napoli. 20 gol in 22 partite, sono numeri impressionanti con l’asterisco dovuto al fatto che parliamo pur sempre della Super Lig turca, ossia di un campionato minore.

Ma il classe ’98 il timbro lo ha messo pure in Europa League: 6 gol in 7 gare, con l’ultimo però non sufficiente per il superamento del turno playoff. Osimhen è in un club blasonato, ma lontanissimo dal calcio che conta. Quello cosiddetto d’elite, in cui punta a tornare dopo un anno di purgatorio in Turchia.

A dire il vero il Galatasaray non ha ancora mollato l’idea di prenderselo a titolo definitivo: “A gennaio si parlava di un suo addio, ma alla fine è rimasto: ama molto il Galatasaray. Non abbiamo ancora avuto discussioni dirette con Victor, non ha senso parlarne adesso, tuttavia la sua permanenza qui non è così impossibile“, ha dichiarato in conferenza stampa il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu.

Lo stesso Kavukçu è uscito anche allo scoperto su quando Osimhen scioglierà le riserve sul suo futuro: “Ci comunicherà la sua decisione ad aprile. Allo stato attuale cinque grandi squadre a livello mondiale sono interessate a lui”.

Cinque top club su Osimhen: uno di questi potrebbe essere la Juve

Il ‘Cimbom’ ha le risorse economiche per accontentare il Napoli, che chiede non tanto meno della clausola fissata a 75 milioni, e garantire al bomber i 10 milioni netti a stagione come da contratto con gli azzurri, ma sarebbe sorprendente se l’ex Lille decidesse di prolungare il suo soggiorno a Istanbul.

Il numero 2 della società giallorossa ha parlato di cinque top club interessati a Osimhen. Uno di questi è sicuramente il Manchester United, fattosi avanti a gennaio ma che non parteciperà alla Champions del prossimo anno.

Un altro è senza dubbio l’Arsenal, poi probabilmente Chelsea e Paris Saint-Germain, dove si è da poco trasferito il suo ex compagno Kvaratskhelia. Il quinto club potrebbe essere la Juventus, nel pieno della bufera con Motta virtualmente esonerato dopo il pesante ko in casa della Fiorentina.

Stando a chi ha parlato con l’entourage di Osimhen, un entourage piuttosto articolato, il nigeriano sarebbe più che felice di tornare in Serie A e indossare la maglia bianconera. A Torino si ricongiungerebbe proprio con Giuntoli, ammesso che non venga epurato da Elkann, anche se un’operazione tra Juve e Napoli appare ad oggi – e apparirebbe pure domani – ai limiti dell’impossibile per I costi e l’aspra rivalità tra lo stesso Giuntoli e Aurelio De Laurentiis.