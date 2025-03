Per Thiago Motta via dalla Juventus siamo ormai alle battute finali, la società ha già contattato il successore

“Ne usciremo insieme, con Thiago Motta“. Cristiano Giuntoli ha parlato così dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, la seconda consecutiva dopo il ko contro l’Atalanta. Sette gol subiti e zero fatti hanno trasformato il sogno scudetto nell’incubo di perdere il quarto posto.

I bianconeri sono precipitati in quinta posizione, superati dal Bologna di Italiano che viaggia più veloce di quello che con Motta aveva fatto così bene. Un altro spunto di riflessione sull’allenatore juventino, mai come in questo momento in bilico. Le parole del Football Director, infatti, sono soltanto in parte veritiere. In casa Juventus è in corso un serrato dibattito su quale sia la scelta più giusta per evitare che la stagione diventi un fallimento totale, cosa che accadrebbe con la mancata qualificazione in Champions.

Conferma soltanto di facciata, dunque, perché alla Continassa questo è il momento delle riflessioni. Probabilmente la pausa del campionato servirà a tutti per provare a dare una scossa alla squadra: Motta siederà sulla panchina della Juventus anche contro il Genoa, ma quella sarà davvero l’ultima chance per tenersi il posto fino al termine della stagione.

Juventus, partiti i contatti per il post Motta

Dovesse andare male, nonostante l’aspetto economico, l’esonero sarebbe inevitabile e bisognerebbe poi decidere se affidarsi ad un allenatore libero (Mancini?) anche in vista del prossimo anno oppure optare per un traghettatore come Magnanelli.

In caso di successo, invece, Motta conserverebbe la panchina, ma a questo punto soltanto fino al termine della stagione. E la società si starebbe già muovendo per il successore. Come affermato dal giornalista Sandro Sabatini, sarebbero già partite delle telefonate verso cinque potenziali sostituti di Thiago Motta.

Da Mancini a Gasperini, passando per Conte, Pioli e Tudor, tutti avrebbe ricevuto dei contatti dalla Juventus: se non da Giuntoli, da persone comunque a lui vicine. Tra questi, soltanto Mancini e Tudor avrebbero la possibilità di sedersi fin da subito sulla panchina bianconera: l’ex commissario tecnico con un contratto anche per la prossima stagione, per partire con un nuovo progetto in maniera immediata e accorciare i tempi. Il croato, invece, avrebbe già dato disponibilità a legarsi soltanto per tre mesi.

Tutto dunque possibile con il Genoa che, salvo clamorosi colpi di scena nei prossimi giorni, sarà l’ultima chance per Thiago Motta di tenersi la Juventus. Soltanto fino a giugno perché il suo destino è già segnato.