Tutto pronto per la decisiva gara di ritorno Perugia-Monza dei quarti di finale della Cev Champions League 2024/2025 di volley maschile. Un derby arrivato, sfortunatamente per l’Italia, subito al primo turno del tabellone. La Mint Vero Volley Monza, nonostante le numerose difficoltà nel campionato italiano, ha vinto la Pool B con 13 punti, frutto di cinque vittorie ed una sola sconfitta (in trasferta contro l’Olympiacos Piraeus). Stesso bilancio, ma con 16 punti complessivi, per la Sir Sicoma Monini Perugia, che ha chiuso al primo posto la Pool D (l’unica sconfitta arrivata in casa contro l’Halkbank Ankara).

Entrambe le formazioni si sono dunque qualificate direttamente ai quarti di finale. Nel primo atto dei quarti, andato in scena all’Opiquad Arena di Monza, i padroni di casa hanno conquistato il primo set, salvo poi cedere nei successivi tre (25-19, 16-25, 17-25, 25-27). Perugia è quindi in vantaggio nella serie e le basterà vincere due set per chiudere i giochi, ma sarà il campo a decidere chi passerà il turno. La decisiva gara di ritorno è in programma giovedì 20 marzo alle ore 20:30 al PalaBarton Energy di Perugia (diretta su Sky Sport Max e Now TV con la cronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi, diretta DAZN con la telecronaca di Maria Pia Beltran). Scopriamo come le due squadre arrivano a questo impegno infrasettimanale nella massima competizione continentale per club.

Perugia guarda avanti, Monza cerca l’impresa

Perugia-Monza è il primo derby italiano nella Champions League 2024/2025 di volley (l’altro sarà nella semifinale del torneo femminile tra Conegliano e Milano). I Block Devils di Angelo Lorenzetti, a parte un breve momento di black-out con tre sconfitte consecutive (tra Superlega, Coppa Italia e Champions), hanno condotto fin qui una stagione di altissimo livello. Giannelli e compagni hanno chiuso la regular season al secondo posto (con gli stessi punti della vincitrice Trento) e che domenica si giocheranno gara-3 dei quarti dei Playoff Scudetto contro Modena dopo aver vinto i primi due incontri.

Perugia ha tutte le intenzioni di proseguire nel migliore dei modi anche l’avventura in Champions League, ma non deve abbassare la guardia. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è una squadra che non ha nulla da perdere e può dunque giocare libera da ogni pressione. I brianzoli, guidati da coach Massimo Eccheli, hanno militato inaspettatamente nella zona bassa della classifica di campionato per tutta la stagione. La salvezza è arrivata solamente all’ultima giornata di regular season, grazie alla vittoria al tie-break contro Cisterna. Niente Playoff dunque per Monza, che si gioca il tutto per tutto in questo derby contro Perugia.

Il tabellone e la formula

Ai quarti di finale della Cev Champions League sono approdate direttamente le vincitrici dei cinque gironi, oltre alle vincitrici dei Play Off. Tutti gli accoppiamenti sono stati definiti dalla classifica combinata della fase a gironi. I quarti di finale si svolgono con la formula delle gare di andata e ritorno: passa il turno la squadra che al termine delle due sfide ha totalizzato il punteggio più alto. Il sistema di punteggio è il consueto: tre punti per una vittoria in tre o quattro set, due punti per una vittoria al tie-break, un punto in caso di sconfitta al quinto set, zero punti in caso di sconfitta 0-3 o 1-3. Qualora le due squadre avessero lo stesso punteggio al termine delle due gare, allora si giocherà il Golden Set subito dopo la sfida di ritorno. Si tratta un set ai 15 punti che funge, di fatto, da “bella”.

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

Lo Jastrzebski ha eliminato ai quarti di finale l’Olympiakos Piraeus (2-3 in trasferta, 3-0 al ritorno in casa), mentre Zawiercie ha superato con due nette vittorie il Luneburg (3-0 all’andata in trasferta, 3-1 al ritorno). È stato invece il Golden Set ad assegnare il biglietto per la Final Four all’Halkbank Ankara, caduta in tre set nel ritorno in trasferta dopo la vittoria per 3-1 dell’andata, ma capace di imporsi 15-12 al Golden Set. Sarà proprio l’Halkbank Ankara, che ai Play Off ha eliminato l’Allianz Milano, ad affrontare in semifinale la vincente del derby italiano. Ecco gli accoppiamenti della Final Four, in programma a Lodz (Polonia) dal 16 al 18 maggio.

JSW Jastrzebski Wegiel (POL) vs Aluron CMC Warta Zawierce (POL)

Vincente Sir Sicoma Monini Perugia / Mint Vero Volley Monza (ITA) vs Halkbank Ankara (TUR)