Il club pronto a pagare la clausola di Moise Kean e c’è la possibilità che il calciatore dica subito sì: per il Milan poche speranze

Il re dei bomber. Moise Kean è la sorpresa più piacevole della Serie A. L’attaccante della Fiorentina ha avuto la definitiva consacrazione con 17 gol in campionato finora e altre sei nelle altre competizioni. In totali sono 23 reti in 39 partite, un bottino di tutto rispetto, ma non l’unico aspetto che fa parlare di un calciatore finalmente maturato.

È l’atteggiamento in campo a far capire che Moise Kean ha fatto quel salto di qualità che mancava in passato, quello che da qualche anni tutti si aspettavano. Ecco allora che la Fiorentina se lo vorrebbe tenere, ma deve fare i conti con una clausola da 52 milioni di euro e con l’interesse delle big d’Italia e d’Europa. Ci sta pensando il Milan che non è pienamente convinto di Santiago Gimenez, ma ci riflette anche il Napoli che in estate dovrà trovare un’alternativa più che valida a Lukaku.

Due italiane, ma non soltanto come dicevamo: Moise Kean piace, e tanto, anche al Barcellona. Con Lewandowski che va verso i 37 anni, ai blaugrana serve un bomber che possa dare freschezza e vitalità all’attacco. E chi meglio di Kean?

Niente Milan per Kean: il Barcellona paga la clausola

L’interesse del Barça per Moise Kean non è una novità, ma questa volta dalla Spagna sono intenzionati a fare sul serio. Stando a quanto riporta TuttoSport, infatti, i catalani sarebbero pronti a pagare la clausola per portare l’attaccante ex Juventus nella Liga.

Kean dal canto suo accetterebbe ben volentieri la proposta blaugrana, lasciando quindi cadere l’interesse di Milan e Napoli. Il tutto in attesa delle mosse della Fiorentina che stanno provando a trattare il rinnovo del contratto con il calciatore per eliminare o almeno aumentare la clausola presente nell’attuale accordo. Tutto, quindi, può ancora succedere, ma se l’interesse del Barcellona dovesse diventare davvero concreto, per le italiane ci sarebbe ben poco da fare.

Il richiamo del club catalano sarebbe troppo forte ed una tentazione a cui difficile si riesce a rinunciare. Futuro in Spagna dunque per Kean? La decisione non è ancora arrivata, ma per le italiane c’è da fare presto per battere sul tempo i blaugrana e far sì che l’attaccante resti nel nostro campionato. Lì dove ha dimostrato di poter fare la differenza.