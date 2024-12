Sono insistenti le voci sul futuro del regista dell’Inter, Hakan Calhanoglu: in queste ore prende corpo l’ipotesi di uno scambio incredibile con un club di Serie A.

Indispensabile e utile come pochi: in casa Inter, i giocatori chiave sono davvero tanti, ma se c’è una figura imprescindibile per Simone Inzaghi, più di qualsiasi altro calciatore, quella è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è il cervello del gioco nerazzurro e la sua qualità in cabina di regina offre un ventaglio di soluzioni infinite per l’allenatore piacentino, che difficilmente si priva di lui in campo. Le assenze in questa prima parte di stagione, infatti, sono tutte dettate dai problemi muscolari patiti dall’ex Milan, ma per il resto Calha è intoccabile.

Anche per questo, è difficile ipotizzare una sua partenza ma nel calciomercato, si sa, nulla è impossibile. In queste ore, infatti, è tornato di moda l’interesse del Bayern Monaco, club che probabilmente ha soltanto abbassato i fari, senza tuttavia spegnerli definitivamente. Sullo sfondo, impazza l’ipotesi di un possibile scambio con Leon Goretzka: il tedesco è oggetto di una situazione borderline con il club di Bundesliga, con il calciatore che a più riprese non ha chiuso all’ipotesi di un addio al Bayern. Scenario che, chissà, potrebbe riguardare l’Inter e Calhanoglu nelle prossime settimane, per l’appunto.

Serie A, scambio Calhanoglu – Goretzka: impazzano le voci in casa Inter

La suggestione è di quelle che dividono i tifosi e gli addetti ai lavori vari: lo scambio, eventuale, tra l’Inter e il Bayern Monaco con Hakan Calhanoglu e Leon Goretkza coinvolti, sarebbe uno scossone non indifferente al mercato della Serie A.

Resta da chiarire, però, che il tedesco ha un ingaggio molto alto, forse fin troppo per quella che è la nuova politica societaria in termini di ingaggio, ma è evidente che la sola ipotesi sta già facendo scatenare il dibattito. Ulteriori riflessioni saranno fatte sicuramente anche sulla carta d’identità del regista nerazzurro, accostato alla società di Bundesliga già nella sessione estiva di calciomercato. Serve, però, un sacrificio importante da parte di chi intende mettere le mani sul nazionale turco, la cui fiducia di Simone Inzaghi vale quasi come un avvertimento di incedibilità.

Nei prossimi mesi, in ogni caso, la situazione sarà chiara una volta e per tutte, con la consapevolezza che oggi fare a meno di Calhanoglu è un fattore non da trascurare, nell’eventualità, per l’Inter. Anche a fronte di un Leon Goretzka che, per evidenti qualità, stuzzica e non poco la fantasia.