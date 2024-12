Una reazione di forza, d’orgoglio, frutto anche dello spavento iniziale. Il Napoli non è ancora una grandissima squadra, ma ha dimostrato carattere nella vittoria per 3-1 in rimonta sull’Udinese nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A al Bluenergy Stadium. Il match è stato bloccato sull’1-1quasi mezz’ora di gioco: non una sorpresa visto che l’1-1 è il risultato che ha caratterizzato tre delle ultime cinque sfide giocate in Friuli tra le due squadre. Il Napoli – la peggiore per possesso palla (50.0%) tra le prime otto della classifica – controlla la circolazione della sfera toccando percentuali oltre il 70%. Ad essere decisivi però sono due inserimenti in profondità e un autogol. Romelu Lukaku (sesto gol in carriera all’Udinese, solo contro il Genoa ha fatto meglio) risponde al vantaggio di Thauvin. Poi è un autogol di Giannetti a portare avanti il Napoli nel punteggio, prima del tris siglato da Anguissa. La formazione partenopea sale a 35 punti in classifica, a due lunghezze dall’Atalanta capolista. L’Udinese resta a quota 20.

IL RACCONTO DEL MATCH

Dopo la squalifica, Touré torna disponibile ma si accomoda in panchina. In attacco Runjaic si affida al tandem offensivo Lucca-Thauvin, mentre sul fronte opposto Conte si affida a Neres per sostituire Kvaratskhelia nel tridente completato da Lukaku e Politano. La prima occasione ce l’ha proprio l’ex Ajax che al 9′ ha una palla d’oro servita da Di Lorenzo, ma sul secondo palo sbaglia l’impatto col pallone e colpisce quasi di stinco calciando fuori al volo. Al 12′ i primi segnali dell’Udinese che ruba una palla velenosa e arriva al tiro con Thauvin, ma la conclusione è imprecisa. Al 18′ ci prova ancora Neres, che tenta un diagonale mancino fuori non di molto.

La svolta della partita si registra al 20′, quando un tocco col braccio in area di Lobotka devia il tiro di Zemura. L’arbitro Daniele Doveri vede tutto e indica il dischetto: dagli undici metri si presenta Thauvin, che si fa ipnotizzare da Meret ma non può sbagliare sulla ribattuta centrale. L’unica brutta notizia del primo tempo friulano è l’infortunio di Lovric, costretto ad uscire al 32′ e a lasciare il posto ad Atta. Conte non fa cambi nella ripresa. E dopo un primo tempo incolore, è Romelu Lukaku a realizzare l’1-1: McTominay vede un corridoio centrale, il belga vince il duello fisico e in velocità con i centrali avversari e a tu per tu con Sava deposita la palla in rete. Il Napoli completa la rimonta al 77′. Merito di David Neres che semina il panico sulla trequarti, entra in area e sul tentativo maldestro di tiro trova la deviazione in rete di Giannetti, autore dell’autorete che vale l’1-2. La rete sblocca definitivamente i partenopei che trovano il tris grazie ad Anguissa che sceglie perfettamente i tempi d’inserimento da terzo uomo e col sinistro batte Sava.

IL DUBBIO FANTACALCIO

Rete di David Neres o autogol di Lautaro Giannetti? L’autorete è classificabile come tale quando “un giocatore inavvertitamente calcia la palla direttamente nella propria porta. È il caso di un retropassaggio sbagliato, di un rinvio errato o di un voluto tentativo di spazzare/allontanare il pallone che richiede la partecipazione attiva del difendente”. Ed è questo il caso: la Lega Serie A ha subito assegnato l’autogol al difensore dell’Udinese.

LE PAGELLE DI UDINESE-NAPOLI

IL MIGLIORE – Anguissa voto 7. Non è ancora la miglior versione, ma i segnali sono senza dubbio incoraggianti. E non solo per il gol – bellissimo – che è valso il 3-1: inserimento da terzo uomo che solo i grandissimi sanno leggere come l’ha letto lui.

IL PEGGIORE – Lautaro Giannetti voto 4.5. Banale dirlo, ma l’autogol è imperdonabile. Sbaglia completamente la coordinazione e serve un regalo di Natale anticipato ad Antonio Conte.

L’ARBITRO Daniele Doveri voto 6.5. Vede senza ausilio del Var il fallo da rigore di Lobotka. Gestione della gara ordinata e coerente.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Sava 6; Kristensen 5.5, Giannetti 4.5 (38′ st Bravo sv), Bijol 5.5; Ehizibue 5.5 (25′ st Kamara 6), Lovric 6 (34′ st Atta 6), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 6 (38′ st Abankwah sv), Zemura 6 (38′ st Modesto sv); Thauvin 6.5, Lucca 5.5.

In panchina: Padelli, Piana, Brenner, Kabasele, Palma, Sanchez, Toure. Allenatore: Runjaic 5.5

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 5.5, Olivera 6; Anguissa 7, Lobotka 5.5 (44′ st Gilmour sv), McTominay 6.5; Politano 6 (40′ st Ngonge sv), Lukaku 6.5 (35′ st Simeone 6.5), Neres 6.5 (40′ st Raspadori sv).

In panchina: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Spinazzola, Zerbin. Allenatore: Conte 6.5

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5 RETE: 22′ pt Thauvin, 5′ st Lukaku, 31′ st Giannetti (aut.), 36′ st Anguissa

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni. Rigore parato al 22′ del primo tempo da Meret (Napoli) sulla conclusione di Thauvin (Udinese).

Ammoniti: Atta, Politano. Angoli: 2-9. Recupero: 3′ pt, 4′ st