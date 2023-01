Chelsea, un nuovo acquisto: visite mediche per Enzo Fernandez

Il Chelsea continua a fare la spesa prima della chiusura di calciomercato. Dopo aver già speso più di tutti i club dei massimi campionati presenti in Europa, messi insieme, sembrerebbe aver raggiunto un nuovo accordo con il Benfica per il centrocampista Enzo Fernandez. Il giocatore argentino starebbe effettuando già le visite mediche direttamente in Portogallo, e il suo arrivo sembrerebbe possibile grazie alle ultime cessioni di Jorginho all’Arsenal e Hakim Ziyech al Psg. Sette giocatori sono arrivati allo Stamford Bridge questo mese per circa 300 milioni di euro.