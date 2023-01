Chelsea, Joao Felix a Londra per le visite mediche: arriva in prestito dall’Atletico Madrid

Joao Felix è ormai a un passo dal Chelsea. Accordo raggiunto, secondo l’autorevole quotidiano portoghese A Bola, tra il club di Londra e l’Atletico Madrid. L’attaccante è già nella capitale inglese per sostenere le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà ai Blues. L’affare è basato su un prestito oneroso fino a giugno per la cifra di 11 milioni di euro, i colchoneros intanto stanno chiedendo al giocatore 23enne di prolungare il proprio contratto prima di andare via.