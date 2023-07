Chelsea, arriva Disasi per la difesa: 45 milioni al Monaco

Dopo il grave infortunio occorso a Fofana, il Chelsea ha deciso di correre ai ripari e di procedere con l’acquisto di un nuovo difensore centrale. Secondo quanto riferisce The Athletic, i blues sono pronti a spendere ancora – di recente, ma per vicende riferite alla gestione Abramovich, è arrivata una multa di 10 milioni dall’Uefa – per arrivare ad Alex Disasi, sulla base si un accordo col Monaco intorno ai 45 milioni, ma la cifra potrebbe avvicinarsi a 50 coi bonus, mentre per il centrale francese venticinquenne il contratto è di cinque anni.