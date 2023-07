Beach Soccer, Viareggio campione d’Italia 2023: Catania battuto 9-2 in finale scudetto

Il Farmaè Viareggio si laurea campione d’Italia 2023 di beach soccer. Nella finale scudetto di Serie A, sulla sabbia del Matteo Valenti Beach Stadium in Versilia, i bianconeri toscani hanno battuto con un netto 9-2 il Catania, agguantando il tricolore. Per i ragazzi di Corosiniti si tratta del secondo titolo italiano nella storia, arrivato grazie ai gol di Carpita e Ze Lucas (doppiette per entrambi), Bertacca, Fazzini, Petracci, Leo Martins e Remedi, per gli etnei invece a segno Giordani e Catarino.