Se Allegri potrebbe approdare in Saudi Pro League dall’estate, c’è chi ha già le valigie pronte per affrontare la nuova sfida

E se il futuro di Max Allegri fosse davvero in Arabia? Già tentato in passato ma senza che questa prospettiva riuscisse a far breccia nei suoi piani professionali, stavolta l’ex tecnico della Juventus potrebbe dire sì ai petrodollari e alla prima delle nuove mete del calcio mondiale in carriera. L’Al Ahli ha esonerato Matthias Jaissle pensando ad Allegri ma lo scenario che si sta profilando prevede una tappa intermedia, una sorta di interregno.

Allegri sarà il futuro del club araba: nelle intenzioni dell’Al Ahli e anche per quanto trapela si siano detti intermediari, dirigenti e diretto interessato nel mettere in piedi l’operazione Max. Perché non subito? Si parla di un’intesa di massima, del fatto che la prossima settimana lo stesso Allegri volerà in Arabia per definire meglio i contorni dell’affare.

Nel frattempo si sa che il mercato e il tempo non sempre vanno d’accordo. Se si arriverà ad una intesa in piena regola, da stretta di mano o nero su bianco bene. Diversamente il mercato delle panchine d’estate potrebbe davvero rivoluzionare tutto, perché dalla Serie A, alla Premier alla Liga e alla Ligue 1, tante big potrebbero cambiare. Negli ultimi tempi si era parlato di Roma, Milan e United per Max. Delle tre la prossima estate verosimilmente due (giallorossi e Red Devils) rivedranno i loro piani valutando come pianificare un nuovo futuro.

Non solo Allegri: un altro italiano in Arabia

L’Al Ahli però ora si è spinta piuttosto avanti e ha le carte in regola per chiudere. Per Allegri significherebbe sbarcare in una dimensione del tutto nuova senza essere passato per l’esperienza estera in uno dei campionati europei top. Sarà curioso – se alla fine arriverà la firma dopo le intese di massima – vederlo contro Ronaldo che rinnoverà con l’Al Nassr di Pioli e che sei mesi fa avrebbe voluto proprio Max (queste le voci accreditate) sulla panchina del club ora terzo nella Lega araba.

Allegri dovrà attendere, ma c’è un altro allenatore italiano pronto a sbarcare in Arabia. Per adesso, infatti, sarà Gabriele Cioffi, l’ex tecnico di Verona e Udinese, a volare a Gedda per prendere le redini del club con cui sono tesserate star di primo livello del calcio internazionale, da Mahrez a Firmino, Gabri Veiga, Mendy, e poi anche vecchie o più recenti conoscenze della Serie A Kessie, Ibanez e Demiral. Dalla prossima stagione sarà Allegri, l’uomo delle 822 panchine italiane e 16 trofei al cielo, a segnare, un nuovo, importante, cambio di rotta del club saudita che probabilmente dai tempi dei brasiliani Lazaroni e Scolari non aveva più avuto un uomo così di grido alla guida del percorso tecnico.