Gabriel Messner chiude al terzo posto nel gigante parallelo di Bansko, in Bulgaria, prova valida per la Coppa del Mondo di snowboard 2024/2025. L’azzurro ha dominato nella Small final contro il padrone di casa Tervel Zamfirov battendolo 73 centesimi. Nella Big final tutta austriaca ha la meglio Andreas Prommegger su Benjamin Karl (+0″16). Con la vittoria di oggi Prommegger torna al primo posto della classifica generale. Fuori ai quarti di finale gli altri italiani Maurizio Bormolini, eliminato proprio dal leader della generale, Mirko Felicetti, sconfitto nel derby italiano da Messner, ed Edwin Coratti, che con un uscita ha agevolato la qualificazione in semifinale di Karl. “Sono davvero super contento di questo primo podio in gigante: spero di ripetermi già domani. Qui a Bansko l’atmosfera è davvero pazzesca e la pista ottima”, le parole di Messner.

I risultati di giornata

OTTAVI – RUN 1 – Benjamin Karl b. Arvid Auner (+0″70)

OTTAVI – RUN 2 – Edwin Coratti b. Oskar Kwiatkowski (+1″13)

OTTAVI – RUN 3 – Mirko Felicetti b. Tim Mastnak (+0″18)

OTTAVI – RUN 4 – Gabriel Messner b. Alexander Payer (+0″12)

OTTAVI – RUN 5 – Radoslav Yankov b. Gian Casanova (DNF)

OTTAVI – RUN 6 – Tervel Zamfirov b. Elias Huber (+0″19)

OTTAVI – RUN 7 – Maurizio Bormolini b. Fabian Obmann (+0″14)

OTTAVI – RUN 8 – Andreas Prommegger b. Roland Fischnaller (DNF)

QUARTI – RUN 1 – Benjamin Karl b. Edwin Coratti (DNF)

QUARTI – RUN 2 – Gabriel Messner b. Mirko Felicetti (+1″13)

QUARTI – RUN 3 – Tervel Zamfirov b. Radoslav Yankov (+0″14)

QUARTI – RUN 4 – Andreas Prommegger b. Maurizio Bormolini (+0″14)

SEMIFINALE – RUN 1 – Benjamin Karl b. Gabriel Messner (DNF)

SEMIFINALE – RUN 2 – Andreas Prommegger b. Tervel Zamfirov (+0″13)

SMALL FINAL – Gabriel Messner b. Tervel Zamfirov (+0″73)

BIG FINAL – Andreas Prommegger b. Benjamin Karl (+0″16)

La classifica generale, tre azzurri a caccia di Prommegger

Andreas Prommegger (AUT) 486 punti Maurizio Bormolini (ITA) 460 punti Daniele Bagozza (ITA) 411 punti Gabriel Messner (ITA) 367 punti Tim Mastnak (SLO) 357 punti Arvid Auner (AUT) 355 punti Radoslav Yankov (BUL) 354 punti Benjamin Karl (AUT) 342 punti Aaron March (ITA) 318 punti Fabian Obmann (AUT) 271 punti Edwin Coratti (ITA) 270 punti

16. Mirko Felicetti (ITA) 197 punti

18. Roland Fischnaller (ITA) 144 punti

42. Marc Hofer (ITA) 11 punti

43. Fabian Lantscher (ITA) 11 punti

Al femminile

Jasmin Coratti si ferma ai quarti di finale. L’azzurra passa gli ottavi battendo Julie Zogg per poi fermarsi al turno successivo contro la tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che ha dominato la giornata di oggi eliminando Aleksandra Krol-Walas in semifinale e controllando la giapponse Tsubaki Miki in finale. Terzo posto per la polacca sconfitta da Hofmeister che l’ha spuntata nella Small final su Michelle Dekker.

I risultati di giornata

OTTAVI – RUN 1 – Aleksrandra Krol-Walas b. Haerim Jeong (DNF)

OTTAVI – RUN 2 – Gloria Kotnik b. Ladina Caviezel (+0″08)

OTTAVI – RUN 3 – Jasmin Coratti b. Julie Zogg (+0″27)

OTTAVI – RUN 4 – Ramona Theresia Hofmeister b. Kaylie Buck (+1″38)

OTTAVI – RUN 5 – Tsubaki Miki b. Tomoka Takeuchi (+2″14)

OTTAVI – RUN 6 – Sabine Payer b. Cheyenne Loch (DNF)

OTTAVI – RUN 7 – Claudia Riegler b. Melanie Hochreiter (+0″30)

OTTAVI – RUN 8 – Michelle Dekker b. Aurelie Moisan (+0″39)

QUARTI – RUN 1 – Aleksandra Krol-Walas b. Gloria Kotnik (+0″26)

QUARTI – RUN 2 – Ramona Theresia Hofmeister b. Jasmin Coratti (+0″94)

QUARTI – RUN 3 – Tsubaki Miki b. Sabine Payer (+0″04)

QUARTI – RUN 4 – Michelle Dekker b. Claudia Riegler (+2″49)

SEMIFINALE – RUN 1 – Ramona Theresia Hofmeister b. Aleksandra Krol-Walas (+1″39)

SEMIFINALE – RUN 2 – Tsubaki Miki b. Michelle Dekker (DNF)

SMALL FINAL – Aleksandra Krol-Walas b. Michelle Dekker (+0″15)

BIG FINAL – Ramona Theresia Hofmeister b. Tsubaki Miki (+0″53)

La classifica generale

Tsubaki Miki (JPN) 750 punti Sabine Payer (AUT) 552 punti Aleksandra Krol-Walas (POL) 504 punti Theresia Ramona Hofmeister (GER) 454 punti Jasmin Coratti (ITA) 394 punti Julie Zogg (SUI) 389 punti Claudia Riegler (AUT) 363 punti Michelle Dekker (NED) 356 punti Elisa Caffont (ITA) 283 punti Flurina Neva Baetschi (SUI) 255 punti Lucia Dalmasso (ITA) 254 punti

29. Elisa Fava (ITA) 40 punti