Lecce, dieci gol in amichevole al Riva del Garda. Nel pomeriggio altro test contro il Rovereto

10-0 per il Lecce in amichevole contro il Riva del Garda, formazione dilettantistica affrontata dai salentini nel corso del ritiro di Folgaria. La squadra di D’Aversa, su decisione del tecnico, non si fermerà qui per oggi, ma disputerà un’altra amichevole, stavolta contro il Rovereto, alle ore 17.30. Intanto, in mattinata sono andati in campo alcuni giocatori della prima squadra e soprattutto dei volti della Primavera campione d’Italia in odore però di promozione nella rosa giallorossa.

Nel primo tempo, che come il secondo ha avuto una durata accorciata a mezzora, i verdi reggono l’urto per un quarto d’ora, poi passa il Lecce grazie al gol di Berisha, che segnerà anche l’ultimo gol, quello del definitivo 10-0. Tripletta invece per un super Corfitzen, che segna al 20′ il raddoppio e poi si ripeterà nella ripresa con una conclusione splendida e un’altra rete, in gol anche Dorgu (doppietta), Helgason, Lemmens e Listkowski per un punteggio rotondo che raggiunge la doppia cifra. Indicazioni positive, comunque, per mister Roberto D’Aversa, che ha visto una squadra vogliosa di far bene – nell’ultimo allenamento ha rimproverato i giocatori minacciando di cacciare dalla seduta chi non lo seguiva – e costantemente votata all’attacco, con buoni ritmi anche se manca circa un mese al via del campionato.