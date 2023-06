Calciomercato, stampa turca: Jovic vicino al Galatasaray

L’attaccante della Fiorentina Luka Jovic potrebbe cambiare squadra. L’ex Real Madrid è nel mirino del Galatasaray, che sembra aver trovato la formula giusta per guadagnarsi le sue prestazioni. Secondo i media turchi, il Galatasaray avrebbe convinto la Fiorentina a chiudere il trasferimento per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, mentre Jovic firmerebbe per la squadra turca con uno stipendio di 3 milioni di euro netti all’anno. Jovic è arrivato alla Fiorentina nella scorsa stagione dopo essersi definitivamente separato dal Real Madrid.