Highlights e gol Norvegia-Francia 0-1: Europei Under 21 (VIDEO)

di Marzia Bosco 57

La Francia vince di misura contro la Norvegia, e si prende la vetta del Gruppo D degli Europei Under 21. E’ il 57esimo quando l’attaccante francese Olise conclude un contropiede con un tiro sul primo palo. Niente da fare per i norvegesi che restano a quota zero nel girone. Di seguito il video del gol.