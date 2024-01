Calciomercato: Marcos Leonardo lascia il Santos, andrà al Benfica per 18 milioni di euro

Marcos Leonardo ha scelto il Benfica. L’attaccante lascia il Santos, appena retrocesso in Serie B, direzione Lisbona, dopo le tante voci di mercato che lo avevano accostato alla Roma questa estate. Il brasiliano svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto. L’accordo è stato trovato su una base di 18 milioni di euro più due di bonus. Al Santos ha segnato 35 gol in 100 partite giocate in maglia bianconera.