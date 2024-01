Virtus Bologna, presentato Zizic: “Felice di essere in un club storico”

Presentato ufficialmente oggi il nuovo giocatore della Virtus Bologna Ante Zizic, ex Efes e Cleveland Cavaliers tra le altre: “Prima di firmare ero già stato a Bologna altre tre volte. Ho giocato contro la Virtus in Eurolega due volte e quando ero ragazzo ho partecipato a un torneo giovanile qui. Non conosco molto bene la città perché mi sono sempre fermato per poche ore per giocare, ma conosco molto bene la Virtus, un club storico dal quale sono passati grandi nomi. Sono davvero felice di giocare in questa squadra e del supporto dei nostri tifosi“.

Il lungo croato classe ’97 ha già esordito ieri contro il Bayern Monaco: “È stato fantastico, non potevo chiedere di meglio per la mia prima partita. Sono rimasto molto colpito, i tifosi sono stati fantastici, quando hai questo tipo di tifosi è come avere 6 giocatori in campo, che ti incitano e ti danno tanta energia. Sono molto felice di giocare in una squadra con dei tifosi straordinari come la Virtus. Obiettivi? Vincere tutto quello che possiamo vincere“.