Il ritorno di El Shaarawy, il flop Sanches, Lukaku-Dybala: tutti gli affari di Tiago Pinto con la Roma

“Se qualcosa va male con Renato Sanches il responsabile sono soltanto io”. Ci aveva messo la faccia, cosa rara, ma Tiago Pinto alla fine paga anche l’all in fallito con l’acquisto in prestito del portoghese ex Psg, partito titolare solamente due volte per un totale di 227′ complessivi in campo agli ordini di Josè Mourinho che lo ha persino sostituito poco dopo l’ingresso a Bologna. Il dirigente lascerà la Roma il prossimo 3 febbraio, dopo una sessione di mercato invernale che lo vede impegnato alla ricerca di un difensore centrale per far fronte all’emergenza. Smalling è ai box, Kumbulla non è pronto, Mancini non è al meglio e Ndicka è in Coppa d’Africa. Insomma, un acquisto e poi l’addio. Roma e Pinto andranno verso una rescissione consensuale del contratto che sarebbe scaduto a giugno. Arrivato a gennaio 2021 (Bryan Reynolds, anche se le basi per l’acquisto dello statunitense furono messe prima del suo arrivo, ed El Shaarawy i primi colpi), Pinto ha acquistato Tammy Abraham (l’affare più caro della sua gestione) in estate, prima della stagione della vittoria in Conference League. I colpi principali però rimangono quelli di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, entrambi arrivati a parametro zero. Con lui due allenatori, entrambi connazionali: Paulo Fonseca e Josè Mourinho.

Tutti gli affari della Roma sotto la gestione Tiago Pinto

Mercato di gennaio 2020/2021:

Bryan Reynolds

Stephan El Shaarawy

Mercato estivo 2021/22:

Rui Patricio

Matias Vina

Eldor Shomurodov

Tammy Abraham

Mercato di gennaio 2021/22:

Ainsley Maitland-Niles

Sergio Oliveira

Mercato estivo 2022/23:

Mile Svilar

Zeki Celik

Nemanja Matic

Georginio Wijnaldum

Mady Camara

Paulo Dybala

Andrea Belotti

Mercato invernale 2022/23:

Diego Llorente

Ola Solbakken

Mercato estivo 2023/24: