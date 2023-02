Calciomercato: il Leeds supera l’Inter per l’acquisto di Buchanan

Il Leeds ha superato l’inter nella corsa per l’acquisto dell’esterno offensivo Tajon Buchanan. Come riporta TeamTalk, il club inglese sarebbe davanti a tutti per portarsi a casa il giovane canadese attualmente il forza al Club Brugge. Finora ha collezionato 22 presenze con un gol e quattro assist in questa stagione. L’Inter avrebbe individuato in Buchanan il sostituto ideale di Dumfries