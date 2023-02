Probabili formazioni Monza-Milan, ventitreesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa, dopo il successo ottenuto al Dall’Ara contro il Bologna, vogliono continuare a stupire in questo incredibile 2023 e magari provare a conquistare qualcosa in più della salvezza. I rossoneri, invece, dopo la sfida di Champions League contro il Tottenham, sperano di dare seguito alla vittoria con il Torino per continuare a lottare con le dirette rivali che sono in corsa per le prime quattro posizioni della classifica. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 19 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Raffaele Palladino e Stefano Pioli.

Le probabili formazioni di Monza-Milan

MONZA – Da valutare le condizioni di Carlos Augusto che, se non dovesse farcela, verrebbe nuovamente sostituito da Donati. In attacco Petagna si gioca una maglia con Mota.

MILAN – Pioli dovrebbe riproporre un attacco composto da Diaz, Leao e Giroud, mentre in difesa Thiaw è favorito sul rientrante Tomori. Calabria potrebbe tornare in campo dal 1′.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Donati; Pessina; Caprari, Petagna.

Ballottaggi: Marlon 55% – Caldirola 45%, Petagna 60% – Mota 40%.

Squalificati: –

Indisponibili: Carlos Augusto (in dubbio)

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Thaiw, Kjaer, Kalulu; Calabria, Tonali, Krunic, Theo Hernández; Brahim Diaz; Giroud, Leao.

Ballottaggi: Brahim Diaz 60% – De Katelaere 40%, Thiaw 60% – Tomori 40%.

Squalificati: –

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Dest.