Calciomercato, la Saudi Pro League ha individuato il prossimo obiettivo: è Kevin De Bruyne

L’Arabia Saudita ha messo nel mirino il suo prossimo obiettivo. Secondo Football Insider il nome è quello di Kevin De Bruyne per la prossima estate. Il 31enne nazionale belga e del Manchester City, ha il contratto in scadenza nel 2025 e al momento è fuori per un importante infortunio al ginocchio. Secondo la stampa inglese, il ManCity è pronto ad ascoltare le offerte e, eventualmente, a far partire la stella belga per 80 milioni di sterline (poco meno di 92 milioni di euro). Arabia Saudita pronta a soddisfare le richieste, poi il club della Saudi Pro League nel quale potrebbe giocare De Bruyne verrebbe scelto successivamente.