Calciomercato, Havertz ad un passo dall’Arsenal: al Chelsea 70 milioni più 6 di bonus

Kai Havertz è pronto a cambiare maglia, ma non città. Secondo quanto riportato da diversi media britannici, il calciatore del Chelsea sarebbe in procinto di passare all’Arsenal. Operazione da 70 milioni di euro più 6 di bonus per il 24enne tedesco, arrivato ai Blues tre anni fa dal Bayer Leverkusen. Con la cessione di Havertz e quella immininente di Kovacic al City, il Chelsea proseguirebbe così l’opera di snellimento della rosa mentre l’Arsenal, dal canto suo, si rafforzerebbe in vista del ritorno in Champions League.