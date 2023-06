Formazioni ufficiali Georgia-Portogallo: Europei Under 21 2023

di Mattia Zucchiatti 48

Le formazioni ufficiali di Georgia-Portogallo, match della prima giornata degli Europei Under 21 2023. Si gioca alle 18:00. Un assente di lusso a testa per le due nazionali: la Georgia deve fare a meno di Kvaratskhelia, il Portogallo rinuncia a Fabio Vieira. Di seguito, ecco le scelte dei due commissari tecnici per questa prima gara.

Le formazioni ufficiali di Georgia-Portogallo

Georgia (4-2-3-1): Kutaladze; Khvadagiani, Sazonov, Gelashvili, Kalandadze; Gagnidze, Mekvabishvili; Giuiashvili; Moistsrapishvili; Tsitsaishbili; Gagua.

Portogallo (4-1-2-1-2): Biai; Ferreira, Penetra, Araujo, Tavares; Dantas; Neves, Almeida; Sousa; Vitinha, Neto.