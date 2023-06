Raoul Bellanova è un nuovo giocatore del Torino. L’azzurro è rientrato dall’impegno con l’Under 21 per firmare con il club granata. Quattro anni di contratto più uno opzionale per il giovane ex Cagliari e Inter. Lo ha annunciato il presidente del Torino Urbano Cairo sul suo profilo Instagram.

https://www.instagram.com/p/CuILsZltGou/