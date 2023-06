Champions League 2023/2024: manita Breidablik al Buducnost, avanza al primo turno di qualificazione

Manita del Breidablik e pass per il primo turno di qualificazione conquistato. Davanti al pubblico amico (il turno preliminare, con semifinali e finale si giocava proprio in Islanda) la formazione che ha strapazzato il Tre Penne pochi giorni fa con un perentorio 1-7 si ripete e vince 0-5 contro i montenegrini, che si arrendono dunque cedendo di schianto in finale. E allora, ecco che per gli islandesi si spalancano le porte del primo turno di qualificazione, vale a dire i preliminari veri e propri nei quali un posto era riservato proprio a una di queste quattro formazioni delle federazioni più indietro nel ranking.

Una partita a senso unico quella del Kópavogsvöllur, fin dalle battute iniziali: Einarsson segna il gol del vantaggio al 5′, al 22′ raddoppia Sigurdarson, sempre nel primo tempo le reti di Eyjolfsson e Gunnlaugsson che di fatto chiudono la contesa già all’intervallo. C’è spazio nel secondo tempo anche per il sigillo di Svanthorsson. Prima avversaria nelle qualificazioni per il Breidablik sarà lo Shamrock Rovers, formazione irlandese particolarmente quotata.