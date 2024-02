Bayern Monaco, dalla Germania: “Davies vuole solo il Real Madrid”

Il Bayern Monaco si sarebbe rassegnato a perdere a fine stagione il terzino canadese Alphonso Davies. Secondo “Sky Deutschland“, il 23enne avrebbe ormai deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2025, forzando così la sua cessione in estate al Real Madrid, con cui da tempo avrebbe ormai raggiunto un’intesa.

Per non perderlo a zero, dunque, i bavaresi dovranno salutarlo a giugno e nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro fra il ds del club Freund e l’agente del calciatore, Nedal Huoseh, per discutere dell’addio che sembra già cosa fatta: vista la situazione contrattuale, difficilmente la richiesta del Bayern per il cartellino di Davies potrà superare i 50 milioni di euro.

Dopo Mbappè, da tempo in rottura col PSG, sarebbe proprio il canadese il secondo e clamoroso colpo dei Blancos in entrata per quest’estate, arricchendo ancor di più una rosa stellare.