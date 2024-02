Il Beyond Limits vincono il Torneo di Viareggio 2024: i nigeriani battono 2-0 il Brazzaville

La squadra nigeriana del Beyond Limits vince la 74esima edizione del Torneo di Viareggio grazie alla vittoria per 2-0 in finale sul Brazzaville (Congo). Un ultimo atto mai veramente in discussione allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, dove i nigeriani si aggiudicano il titolo che nelle ultime due stagioni è stato vinto dal Sassuolo. Al 18′ c’è l’1-0. Isaac detta la verticalizzazione e scatta in profondità. Poi alza la testa e serve un cross al centro, dove Arierhi deposita in rete. Il Brazzaville prova a reagire con Niati, ma l’attaccante calcia largo dopo aver approfittato di una sbavatura di un difensore avversario. Al 27′ la formazione del Congo la combina grossa. Sugli sviluppi di un cross a mezza altezza dalla destra, Mafolou svirgola il pallone e realizza un pallonetto che beffa il suo portiere e regala il 2-0 ai nigeriani. Il raddoppio del Beyond non scuote il Brazzaville che nel secondo tempo fatica a rendersi pericoloso con continuità. Nel finale è il Beyond Limits a sfiorare il 3-0 con un colpo di testa del solito Arierhi, che colpisce la traversa. Finisce 2-0 con il triplice fischio dell’arbitro Marinelli. Dopo il biennio Sassuolo, è il Beyond Limits a vincere l’ambito torneo giovanile. La vittoria di una formazione straniera al ‘Viareggio’ mancava dal 2013, quando fu l’Anderlecht ad imporsi.