Bayern Monaco, altra cessione in vista: Liverpool vicino a Gravenberch, servono 30 milioni

Nuova cessione in vista per il Bayern Monaco, che dopo aver lasciato partire Sommer e Pavard in direzione Inter, ora potrebbe perdere il giovane promettente centrocampista olandese Ryan Gravenberch, che potrebbe accasarsi al Liverpool. Trattativa in corso coi Reds per un futuro che sembra sempre più a tinte Premier League: oggi il mediano non si è allenato e se gli inglesi metteranno sul piatto i 30 milioni richiesti, potranno chiudere l’affare. Al suo posto potrebbe arrivare Joao Palhinha, centrocampista portoghese al momento al Fulham.