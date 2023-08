Arbitri Uefa, Rosetti: “Tolleranza zero su proteste e simulazioni. Rigori? Non tutti tocchi mano lo sono”

“Vogliamo dei comportamenti da esempio. Siamo stanchi di proteste, comportamenti antisportivi, insulti, accerchiamenti, simulazioni… Ai nostri arbitri diremo di essere duri applicando le regole. E’ una cosa che è stata decisa dopo un confronto con i vari vertici arbitrali dei diversi paesi, come Rocchi. E’ una cosa che serve per lasciare un segno e dare al calcio le dimensioni che il calcio merita”. Lo ha detto il presidente della commissione arbitrale Uefa, Roberto Rosetti, a Sky Sport a Montecarlo prima dei sorteggi dei gironi di Champions League: “Non tutti i tocchi di mano sono rigori. Se il movimento è consono alla dinamica del gioco non deve essere punito. Se la posizione è innaturale il discorso è differente. Noi chiederemo agli arbitri di capire lo spirito del gioco, la biomeccanica del movimento e la dinamica dell’azione”.