Balotelli, parla l’agente: “Stiamo lavorando per provare a tornare in Italia”

di Michele Muzzarelli 1

Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del futuro del suo illustre assistito. Il tutto senza escludere assolutamente la pista collegata al ritorno di “SuperMario” in Italia. “Al momento è un giocatore dell’Adana, stiamo bassi e dico che c’è il 5% di possibilità di vederlo tornare in Italia – spiega Raiola – C’è un progetto a cui stiamo lavorando, niente di imminente ma c’è. Vedremo come andrà, le cose comunque stanno iniziando a muoversi per un possibile ritorno in Italia.”