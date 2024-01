Chelsea-Aston Villa, Pochettino: “Unai Emery tra i migliori al mondo”

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Aston Villa, match in programma domani sera e valevole per il quarto turno della FA Cup 2023/2024. Il tecnico dei Blues vuole cavalcare l’onda dei recenti successi, con tre vittorie in campionato e la qualificazione alla finale di Carabao Cup. “Domani affrontiamo la squadra di uno dei più grandi allenatori del mondo – spiega Pochettino in riferimento a Unai Emery – Sono contento che stia facendo bene, hanno un progetto chiaro che è quello di vincere giocando bene. Mercato? Vedremo nell’ultima settimana stando alla finestra, in ogni caso siamo disperati per vincere i titoli e non certo per mettere i giocatori sotto contratto.”