Finisce tutto come previsto dopo l’arrivo di Vieira sulla panchina del Genoa. In rossoblù è stata solo una comparsa, con appena 55′ disputati in 12 partite

Balotelli sta per dire già addio al Genoa. Non si sbagliava chi ha pensato e scritto che l’arrivo di Patrick Vieira al posto di Gilardino avrebbe chiuso presto l’avventura del classe ’90 in rossoblù. Del resto il pregresso tra i due era pessimo, con Balotelli che aveva in sostanza definito il francese il peggiore allenatore avuto in carriera.

Genoa, svolta con Vieira senza Balotelli

Al Nizza volarono stracci e Vieira non ha evidentemente cambiato idea sul classe ’90, anche suo compagno di squadra ai tempi dell’Inter. I risultati stanno tutti dalla parte dell’allenatore transalpino. Con lui e, di fatto, senza l’apporto di Balotelli il ‘Grifone’ è uscito dalle sabbie mobili della retrocessione ottenendo 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte. Un totale di 13 punti, di cui otto in scontri diretti.

Balotelli, solo 56′ con la maglia del Genoa

Balotelli-Genoa è un matrimonio già finito da qualche settimana. Arrivato con grande entusiasmo per dare una mano alla squadra in ottica salvezza, su esplicita richiesta di Gilardino, il 34enne ha pagato proprio l’esonero del 42enne biellese, andato allo scontro con la società, neanche un mese dopo la firma del contratto fino a giugno. L’approdo di Vieira è stato per lui un altro fulmine a ciel sereno, pressoché la certezza che l’esperienza ligure sarebbe terminata nel giro di breve tempo.

Balotelli con la maglia del Genoa ha:

Giocato 56′ dal 31 ottobre ad oggi;

22′ con Gilardino in panchina;

43′ con Vieira, con gli ultimi 7 contro il Napoli il 21 dicembre;

Preso 2 ammonizioni;

Segnato zero gol.

Risoluzione del contratto col Genoa

Mai utilizzato nelle ultime quattro partite e nemmeno convocato per l’ultimissima in casa della Roma, Al di là della stoccata social indirizzata ovviamente a Vieira, “Sono ancora un giocatore del Genoa anche se qualcuno non lo vorrebbe”, Mario Balotelli risolverà il contratto entro la fine di questo calciomercato di gennaio. Non appena, insomma, avrà trovato una nuova destinazione.

Per il nativo di Palermo si parla di un possibile ritorno al Monza, a caccia di rinforzi per una salvezza al momento quasi impossibile, anche se alcune fonti hanno smentito questa opzione. Circolano poi rumors sul Bari di De Laurentiis, attualmente ottavo in Serie B ma con ambizioni di promozione in massima serie. Pure questa ipotesi, tuttavia, non ha avuto conferme.

Il presidente del Trapani gli ha proposto un ingaggio, ma è pressoché impossibile che possa andare in Serie C. Per l’ex Inter e Milan non si esclude un futuro nuovamente all’estero. Prima di far ritorno in Serie A dopo quattro anni e mezzo, l’attaccante era stato dato in trattativa sia con i brasiliani del Corinthians che con i bulgari del CSKA Sofia.