Mario Balotelli si è rimesso in gioco raggiungendo il Genoa a parametro zero e il suo contributo, seppur ancora minimo, ha trovato il gradimento dei tifosi e dell’ambiente.

Super Mario è approdato in terra ligure solamente il 28 ottobre scorso, con uno stipendio fino a giugno che si aggira attorno ai 300.000 euro. Il Genoa ha creduto in lui e l’attaccante ex Inter ha accettato di buon grado la sfida, tuttavia il suo addio è previsto per l’estate in arrivo e la permanenza rimane quindi in sospeso. Balotelli ha preso parte a 6 partite finora, seppur con una media di 9 minuti per gara, senza siglare gol o firmare assist. Pian piano Balotelli si sta cucendo uno spazio importante col Grifone e la prova contro il Napoli in casa ha mostrato chiari segni di ripresa per la forma dell’ex City.

Vieira è stato molto chiaro nelle ultime uscite, al Genoa il gruppo viene prima di tutti e se Super Mario accetterà di mettere da parte individualismi il suo rapporto col Grifone non potrà che andare sempre meglio. I rossoblu viaggiano a un buon ritmo con una sola sconfitta nelle ultime cinque gare e con l’ultima vittoria sull’Empoli la zona retrocessione rimane a distanza di sicurezza (5 punti). Mario Balotelli potrebbe quindi prendere parte a un’annata importante per il Genoa, ma i dubbi sul suo futuro hanno tenuto banco nelle ultime ore.

Balotelli rassicura il Grifone: “Back in business”

Si era parlato anche di una corposa offerta dal Messico per Mario Balotelli, con un addio non da escludere considerati anche i precedenti tra Vieira e Balotelli. Il Genoa però non ha ricevuto nessuna offerta dal Cruz Azul e il profilo social di Super Mario ha parlato chiaro: Balotelli resterà al Genoa. Il calciatore infatti ha pubblicato più storie sul suo profilo Instagram, ritraendosi durante gli allenamenti e rafforzando il messaggio con l’adesivo di tre bicipiti in tensione.

Smaltito l’attacco influenzale che lo ha costretto a saltare la gara contro l’Empoli, Balo è tornato in grande spolvero ad allenarsi, come riportato da uno dei tanti video pubblicati che riportava la didascalia “Back in business”. La prossima sfida contro il Lecce al Via Del Mare, il 5 gennaio, sarà cruciale per la lotta salvezza e l’auspicio è che Balotelli possa trovare il suo primo gol con la maglia rossoblu. Vieira per ora sta dosando il minutaggio di Super Mario, con il chiaro intento di recuperare la forma ottimale per disputare eventualmente i 90 minuti.