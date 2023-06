Atletico Madrid, Morata a un passo dal rinnovo: resterà fino al 2026

Si era parlato di un nuovo ritorno in Italia, con Juventus e Milan alla finestra, ma Alvaro Morata alla fine resterà all’Atletico Madrid. Secondo ‘Marca’, l’attaccante spagnolo si è recato stamane, assieme all’agente Juanma Lopez, negli uffici del Wanda Metropolitano per definire il suo futuro: il giocatore avrebbe accettato la proposta di rinnovo che era sul suo tavolo già da qualche mese, e si legherà ai colchoneros fino al 2026 (il precedente contratto sarebbe scaduto nel 2024), sebbene con una riduzione dell’ingaggio. Rientrato dopo il prestito biennale alla Juventus, Morata ha chiuso la stagione con 15 gol, solo uno in meno rispetto a Griezmann (capocannoniere della squadra di Simeone). Con Morata, Griezmann, Depay e Correa, l’attacco sembra così già a posto per la prossima stagione, in attesa di definire il futuro di Joao Felix.