Werder Brema, colpo Keita dal Liverpool: il centrocampista arriva a parametro zero

Il Werder Brema mette a segno un grandissimo colpo per il presente e per il futuro. La squadra tedesca ha chiuso ogni tipo di trattativa per l’arrivo di Naby Keita. Il centrocampista si era liberato da poco tempo dal Liverpool con il quale non è mai sbocciato l’amore desiderato.

La prossima meta dunque sarà il ritorno in Germania, visto che Keita era stato una delle tante sorprese del Lipsia fino al 2018. A rendere ufficiale l’arrivo di Keita una nota del Werder Brema che ha messo nero su bianco l’arrivo in Germania.