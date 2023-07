Atletico Madrid, Marca: Simeone in scadenza nel 2024, ancora nessuna notizia sul rinnovo

L’Atletico Madrid non teme l’addio di Diego Simeone. Secondo quanto riporta Marca, il club spagnolo non sarebbe preoccupato dell’addio dell’ex giocatore di Inter e Lazio, nonostante la maxi offerta arrivata nei giorni scordi dall’Al Ahli, rifiutata immediatamente dalla società. Simeone scade nel 2024 e ancora non ci sono notizie sul rinnovo, con l’allenatore che è concentrato sulla stagione 2024.