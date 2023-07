Galtier, il Psg fa ormai parte del passato: possibile futuro in Arabia Saudita

L’esperienza alla guida del Psg non è andata come sperato per Cristophe Galtier, che proprio pochi giorni ha trovato con il club parigino l’accordo per la risoluzione del contratto. Il tecnico francese però potrebbe subito rimettersi in gioco, più precisamente nella Saudi Pro League. Come racconta Marca, dall’Arabia Saudita è infatti arrivata una maxi offerta e Galtier starebbe riflettendo sul da farsi.