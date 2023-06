Arsenal, Havertz vicino alla firma: Rice e Timber prossimi obiettivi

Kai Havertz può ormai considerarsi un giocatore dell’Arsenal: il 23enne tedesco si è sottoposto nel weekend alle visite mediche e si appresta a firmare un quinquennale. Il giocatore è stato venduto per 75 milioni di euro. I Gunners proseguono nel frattempo con i colpi di mercato, i prossimi obiettivi sono Declan Rice e Jurrien Timber. Per il primo si continua a trattare col West Ham, che nei giorni scorsi ha rifiutato una seconda offerta da 105 milioni di euro, per quanto riguarda l’esterno dell’Ajax, c’è la volontà da entrambe le parti ma, ci sarebbe ancora una certa distanza sulla valutazione. In uscita resta Folarin Balogun di l’Arsenal chiede una cifra attorno ai 60 milioni. In uscita a centrocampo Granit Xhaka e Thomas Partey.