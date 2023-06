Ligue 2, l’Annecy non ci sta: “Siamo stati penalizzati, la soluzione è la Ligue 2 a 21 squadre”

L’Annecy non ci sta. Il club ha disputato le semifinali della Coupe de France è retrocesso a causa dello 0-3 a tavolino nella sfida tra Bordeaux e Rodez e si dichiara “vittima collaterale” di questa decisione. Il club con un comunicato ha dichiarato il proprio disappunto nei confronti della Lega calcio francese: “La decisione della commissione disciplinare ci penalizza anche se non abbiamo nulla a che fare con questo caso. Come accettarlo? Ci saranno drammatiche conseguenze economiche e sportive, con un calo significativo dello stipendio per alcuni o addirittura un pericolo maggiore per altri, che avevano un accordo per il rinnovo in caso di salvezza. Voi siete i garanti dell’etica, dell’equità e della giustizia sportiva e avete la soluzione che non penalizzerebbe nessuna parte: Ligue 2 a 21 squadre”.