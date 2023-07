Atp 250 Gstaad, ecco il tabellone delle qualificazioni: favoriti Rodionov e Seyboth Wild, ci sono Brancaccio e Gaio

E’ stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni dell’Atp 250 di Gstaad, in Svizzera. Presenti tre italiani che si giocheranno l’accesso al main draw. Raul Brancaccio, testa di serie numero 6, se la vedrà con il francese Blancaneaux e poi eventualmente in finale con uno tra il numero 2 Bagnis e la wild card svizzera Feldbausch. Federico Gaio e Alexander Weis non sono teste di serie e affronteranno le teste di serie 8 e 3 Medjedovic e Virtanen e potrebbero incontrarsi in finale in caso di vittoria contro il serbo e il finlandese. I favoriti alla qualificazione al tabellone principale sono la testa di serie numero 1 Rodionov, che esordirà contro la wild card svizzera Brunold e poi eventualmente con uno tra Neuchrist e Gakhov, e la testa di serie numero 4 Seyboth Wild. Il brasiliano, che ha battuto al primo turno del Roland Garros Danil Medvedev, ritorna su terra, superficie che preferisce rispetto alle altre, dopo il deludenti risultati nello swing su erba nel mese di giugno. Seyboth farà il suo esordio con il belga Bergs e in finale potrebbe incontrare il vincente del derby argentino tra Trungeliti e Tirante. Appuntamento a domani, sabato 15, con i primi turni delle qualificazioni a partire dalle 10:30.