Il Milan molla la presa e Napoli ed Inter si contendono il colpo che arriva dai bianconeri: altra sfida dopo quella scudetto

Se c’è un nome da fare tra le sorprese del mercato di gennaio in Serie A oltre a quello di Diao del Como, Oumar Solet dell’Udinese è sicuramente il candidato migliore. Svincolato dal Salisburgo a settembre 2024, preso a ottobre dai friulani che hanno potuto tesserarlo a gennaio, il difensore centrale francese di Runjaic ha giocato 9 partite e in quasi tutte ha rubato l’occhio, mostrando padronanza, personalità, struttura fisica e mezzi tecnici.

Dal Laval, club oggi di seconda divisione francese, al Lione che lo compra a 1,4 milioni ma lo impiega poco, è il Salisburgo che crede in Solet e investe 4,5 milioni sul difensore del 2000. Cosa colpisce gli osservatori austriaci? Il fatto che il ragazzo alto 1,92 centimetri non è solo tremendamente efficace in marcatura ed elevazione, ma che ha anche mezzi tecnici molto interessanti e una gestione della palla quasi da centrocampista nella costruzione dal basso.

In Austria Solet ha giocato la Champions, incrementando la sua esperienza internazionale, ed ha affrontato il Bayern, l’Inter, il Milan. Proprio i rossoneri ad un certo punto avevano pensato a lui. Il primo, però, a muoversi su Solet era stato Tiago Pinto, l’attuale capo dell’area tecnica del Bournemouth rivelazione di Premier, quando era alla Roma.

Solet tra Inter e Napoli, la decisione dell’Udinese

Mourinho spingeva per avere un difensore e fu lo stesso Solet a svelare che qualcosa si potesse muovere nel dicembre 2023. “Mourinho è l’allenatore ideale, anche per far crescere un giovane. Mi darebbe una grandissima sensazione lavorare con lui perché mi farebbe certamente migliorare“. Non se ne fece nulla, prevalse qualche dubbio sulla condizione fisica del ragazzo.

In effetti nelle due stagioni precedenti a questa Solet ha messo in fila quasi sei mesi di stop per problemi di natura muscolare disseminati tra i 50 giorni del 2022-23 e i 119 del 2023-24. E la cosa si fermò lì. Anche la catena di infortuni del difensore centrale francese a onor del vero si è fermata. Ora Solet ha ricominciato a macinare prestazioni di livello e il calcio che conta ha ripreso ad accendere i riflettori su di lui. Bisognerà capire quali saranno le scelte del club friulano a fine stagione. Per ora sembra esserci Bijol in rampa di lancio per uscire. Ma attenzione, Solet piace parecchio in Serie A (Napoli ed Inter, ad esempio) e non solo.