Sono ventuno gli azzurri convocati per i Mondiali indoor di atletica leggera in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo a Nanchino, in Cina. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha inserito nell’elenco 12 uomini e 9 donne. Una squadra giovane, che fa a meno per il momento di due star come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, entrambi alle prese con la preparazione per la stagione outdoor. C’è invece Mattia Furlani, 20 anni compiuti da un mese, con un curriculum da leader della spedizione. L’azzurro è reduce dall’argento agli Europei di Apeldoorn, con la misura di 8.12, un solo centimetro in meno del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, rivale di Mattia dai tempi dell’Under 18. Un’occasione persa visto il 8.37 di Torun e il forfait del fuoriclasse Tentoglou. A caccia di riscatto anche Leonardo Fabbri, reduce da una brutta serata vissuta ad Apeldoorn, dove non è riuscito a qualificarsi per la finale del getto del peso, dopo un malessere accusato nella notte che ha preceduto la gara. In Olanda non è andato oltre il 19.72, lontano dai risultati anche di quest’anno (21.95 di stagionale). Ora c’è voglia di far meglio, la stessa che ha anche Zane Weir, ottavo ad Apeldoorn.

A Nanchino ci sarà anche chi agli Euroindoor ha vinto: Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60), autori in Olanda delle migliori prestazioni mondiali dell’anno con 17,71 e 7.01. Con loro anche il bronzo del triplo Andrea Dallavalle, senza dimenticare Lorenzo Simonelli, a caccia di segnali di crescita nei 60 ostacoli. Nell’asta saranno al via Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, mentre nei 1500 toccherà a Sintayehu Vissa. Agli Euroindoor Manuel Lando (alto) ed Eloisa Coiro (800) hanno chiuso al quarto posto e in Cina cercano altri risultati prestigiosi. Tanta curiosità per il debutto di Yassin Bandaogo nei 60 metri. Due mesi fa, ai Campionati Italiani Juniores e Promesse, ha stampato il personale di 6.63, a cinque centesimi dalla migliore prestazione italiana U23 di Filippo Tortu. Ora il 21enne è pronto a confermarsi con i migliori.

GLI AZZURRI IN GARA

UOMINI

60m Stephen AWUAH BAFFOUR Battaglio C.U.S. Torino Atl

60m Yassin BANDAOGO G.S. Fiamme Oro Padova / Atl.Vicentina

800m Giovanni LAZZARO C.S. Aeronautica Militare / Assindustria Sport

1500m Joao C. M. BUSSOTTI N. J. C.S. Esercito

60hs Nicolò GIACALONE Asd Atletica Biotekna

60hs Lorenzo N. SIMONELLI C.S. Esercito

Alto Manuel LANDO C.S. Aeronautica Militare / Atl.Vicentina

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi

Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle

Triplo Andy DIAZ HERNANDEZ G.A. Fiamme Gialle / Atl. Libertas Unicusano LI

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Zane S. WEIR G.A. Fiamme Gialle / Asd Enterprise Sport & Service

DONNE

60m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

60m Gloria HOOPER Atl. Brescia 1950

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Sintayehu VISSA Atl Brugnera Pn Friulintagli

60hs Giada CARMASSI C.S. Esercito / Atl Brugnera PN Friulintagli

60hs Elisa M. DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Alto Idea PIERONI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro Padova