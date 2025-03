L’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione: niente Gigio Donnarumma, l’estremo difensore arriva direttamente dalla Serie A.

Tutto pronto per il rush finale. La stagione è ormai arrivata nel momento più caldo, la concentrazione deve essere massima, ogni errore può costare carissimo. Il pareggio tra Inter e Napoli ha lasciato tutto invariato in testa alla classifica di Serie A, ma la lotta al titolo potrebbe clamorosamente allargarsi a quattro squadre: all’Atalanta – terza a – 3 dall’Inter – si è aggiunta anche la Juventus di Thiago Motta, tornata in corsa nell’ultima giornata e adesso solo a -6 dalla vetta.

L’Inter capolista, a differenza delle altre dirette concorrenti, dovrà fare i conti anche con gli impegni di Champions League. In queste due settimane ci saranno le gare di andate e ritorno degli ottavi di finale contro il Feyenoord, ma l’obiettivo della società è quello di andare più avanti possibile.

In campionato sarà lotta contro le inseguitrici fino all’ultima curva, ma gli intrecci con uno dei club avversari potrebbero proseguire anche a stagione finita: le voci sul passaggio del portiere dalla big di Serie A all’Inter continuano a circolare.

Nuovo portiere Inter, arriva dalla Serie A

L’Inter, la prossima estate, dovrà assolutamente muoversi sul mercato. Il primo obiettivo è quello di svecchiare la rosa (età media più alta di tutta la Serie A). Alcuni movimenti andranno fatti soprattutto in difesa e in attacco, ma la società sembra orientata già a muoversi anche per il post Sommer.

Nei scorsi mesi si era fatta sempre più viva una clamorosa voce riguardo Gianluigi Donnarumma. Nonostante un rinnovo con il PSG che non arriva, l’Inter pare aver dirottato le attenzioni altrove. Precisamente a Napoli. È infatti tornato di moda il nome di Alex Meret.

Come annunciato in più occasioni dal direttore sportivo Giovanni Manna, il rinnovo del numero 1 partenopeo è in programma. Ma intanto, siamo arrivati a marzo e l’annuncio continua a mancare.

Il suo contratto scade al termine di questa stagione (30 giugno 2025) e per questo motivo Ausilio e Marotta – suoi estimatori da diversi anni – vorrebbero provare a soffiarlo sotto al naso ai rivali del Napoli a parametro zero.

Un’operazione sicuramente non facile, vista la volontà dell’estremo difensore friulano di voler continuare la sua avventura a Napoli. Ma l’Inter non molla ed aspetta alla finestra.