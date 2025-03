Il DP World Tour di golf resta in Sudafrica, e da Durban si sposta a Johannesburg per il Joburg Open 2025. Il torneo, organizzato in combinata con il Sunshine Tour, andrà in scena da domani, giovedì 6, a domenica 9 marzo sul percorso dell’Houghton Golf Club. Il torneo mette in palio 25 milioni di Rand sudafricani (circa 1,5 milioni di euro) e 3.000 punti per la Race to Dubai, e rappresenta anche l’atto conclusivo dell’International Swing, una serie di otto eventi con una speciale classifica che premierà il vincitore con 200 mila dollari e l’accesso a tutti gli appuntamenti “Back 9” del DP World Tour e allo Scottish Open. Attualmente il favorito è il britannico Laurie Canter, vincitore della prima tappa a gennaio nella Team Cup e attuale leader della classifica.

L’unico azzurro in gara in Sudafrica sarà Francesco Laporta. L’azzurro nel 2025 ha preso parte a cinque tornei, collezionando un 13esimo, un 31esimo e un 21esimo, oltre a due uscite al taglio, l’ultima delle quali arrivate la settimana scorsa (nonostante un ottimo secondo round) e dettata anche da alcuni problemi fisici alla schiena e al collo. Ora, il pugliese classe ’90 vuole alzare il suo livello già dal Joburg Open. Lo scorso anno Laporta chiuse il torneo al 47esimo posto, mentre nel 2023 aveva ottenuto una buona 13esima posizione finale. In corsa per la qualificazione c’era anche Gregorio De Leo, ma al momento non figura nella entry list, ma potrebbero esserci cambiamenti prima dell’inizio del torneo.

Golf: gli altri protagonisti del Joburg Open

Non ci sarà il campione in carica Dean Burmester, che nel novembre 2023 vinse in casa la rassegna davanti al pubblico di casa; il sudafricano è infatti impegnato, dal 7 al 9 marzo, nel LIV Golf Hong Kong, tappa della Superlega araba. Nonostante la sua assenza, il torneo vede la partecipazione di molti altri nomi di rilievo come lo statunitense Johannes Veerman, i francesi Pierre Pineau, Tom Vaillant e Adrien Saddier, il danese Jacov Skov Olesen, il tedesco Marcel Siem e gli spagnoli Alejandro Del Rey, Ivan Cantero e Rafa Cabrera Bello.

Per i sudafricani infine si tratta di un impegno importante, dato che al termine del Joburg Open i migliori 72 dell’ordine di merito del Sunshine Tour si qualificheranno per il primo torneo dei play-off, il Serengeti Estates (20-23 marzo). Da Shaun Norris a Jacques Kruyswijk, da Dylan Naidoo (vincitore, la settimana scorsa, del South African Open dopo aver superato Canter allo spareggio, in un torneo ridotto da 72 a 54 buche per maltempo) a Dylan Frittelli, senza dimenticare Darren Fichardt, tutti proveranno ad imporsi a Johannesburg.