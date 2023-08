Agente Gabri Veiga: “Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria al Celta Vigo”

“Il Napoli non ha voluto pagare la clausola rescissoria di Gabri Veiga. L’accordo con l’Al Ahli non è ancora chiuso, ma continuiamo a parlare”. Tuona così Pini Zahavi, agente di Gabri Veiga, al ‘El Partidazo de Cope’, spiegando il voltafaccia al Napoli da parte del talentuoso centrocampista del Celta Vigo, ormai vicinissimo all’Al Ahli, squadra dell’Arabia Saudita, e non più intenzionato ad approdare in azzurro.