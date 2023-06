Zlatan Ibrahimovic e Khamzat Chimaev: le stelle svedesi si allenano insieme (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic e Khamzat Chimaev, due degli sportivi svedesi più famosi al mondo, si sono allenati insieme. L’ex calciatore, fresco di addio al calcio, ha fatto visita al fuoriclasse ceceno (ma naturalizzato svedese) delle Mma. La foto dei due atleti che posano all’interno dell’ottagono con la maglia del Milan firmata da Ibra è subito diventata virale. Il contesto è chiaro: Ibra, con pantaloncini e piedi scalzi, si è concesso un allenamento nella gabbia sotto l’occhio attento di uno degli astri nascenti delle arti marziali miste. Chimaev, in Ufc dal luglio 2020, ha all’attivo 12 vittorie e zero sconfitte ed è uno specialista di sambo (arte marziale di origine sovietica) e lotta libera. L’ultima vittoria risale a settembre 2022 contro Kevin Holland e nelle ultime settimane si è anche parlato di un possibile match contro l’italiano Marvin Vettori, ma la sconfitta di quest’ultimo contro Jared Cannonier rende improbabile l’organizzazione di un incontro di questo tipo in tempi brevi. Per ora quindi Chimaev si concede un allenamento con Ibrahimovic, che come è noto da ragazzo ha praticato taekwondo. E sui social qualcuno si augura anche di vedere un’esibizione di Ibra sull’ottagono in futuro. Le basi non mancano.

Zlatan Ibrahimovic et Khamzat Chimaev en Suède 🇸🇪 pic.twitter.com/UBq6g2A1cM — actualités mma (@ActuMmaFr_) June 22, 2023