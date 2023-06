Roma, Kluivert al Bournemouth: l’olandese atteso per le visite mediche

Dopo Tahirovic all’Ajax, la Roma sta per definire la seconda cessione in un giugno condizionato dalla necessità di plusvalenze per rimanere nei confini imposti dal Financial Fair Play. Justin Kluivert è infatti ad un passo dal Bournemouth. Il 24enne olandese, figlio d’arte, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Valencia, secondo i media britannici, è atteso oggi a Bournemouth per svolgere le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto. Alla Roma, per il cartellino di Kluivert, dovrebbero andare 9,5 milioni di sterline, ovvero circa 11 milioni di euro.